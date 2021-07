Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Norken (ots)

Der 73-jährige Fahrradfahrer befuhr am 18.07.2021 gegen 13:30 Uhr die K 26 aus Richtung Norken kommend in Fahrtrichtung B 414, während eine PKW-Fahrerin die Bundesstraße aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Kirburg befuhr. Im Einmündungsbereich missachtete der Fahrradfahrer die Vorfahrt der bevorrechtigten PKW-Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste durch den Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrbahn wurde im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt.

Der Radfahrer trug keinen Helm.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell