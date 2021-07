Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Sanierung befindlichen Wohnhaus.

Bad Ems (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 14.07, im Zeitraum von 12:00 - 16:15 Uhr, Zutritt zu einem in Kernsanierung befindlichen Wohnhaus in der Koblenzer Straße 93 Bad Ems. Durch die Täter wurde ein Glaseinsatz der Haustür zerstört, wodurch das Anwesen betreten werden konnte. Entwendet wurde ein hochwertiger Würth Werkzeugkoffer sowie ein hoher Bargeldbetrag. Zeugen, welche zum Tatzeitraum verdächte Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

