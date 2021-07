Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg- aufmerksamer Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Westerburg (ots)

Am Freitagabend, den 16.07.2021 beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen PKW-Fahrer, welcher stark alkoholisiert und torkelnd aus einer Gaststätte in Westerburg in seinen PKW stieg. Der PKW fuhr sodann Schlangenlinien fahrend weg. Der 67-jährige PKW-Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Dies bestätigte auch ein von ihm durchgeführter Atemalkoholtest, sodass dem 67-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund des Alkoholwertes sowie der Ausfallerscheinungen wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

