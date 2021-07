Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Sachbeschädigung und grober Unfug

Bad Ems (ots)

In der Nacht vom 18.07.2021 auf den 19.07.2021 wurden in der Wilhelmsallee sowie in der Lahnstraße in Bad Ems mehrere Verkehrsschilder sowie Warnbaken umgeworfen. Des Weiteren wurde in Höhe der Lahnstraße 12 eine Steinstatue vor einem dortigen Restaurant umgeworfen und hierdurch beschädigt.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems unter 02603 9700 oder pibadems.wache@polizei.rlp.de zu melden.

