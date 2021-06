Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Gefährliche Körperverletzung

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Montagabend (7. Juni 2021) gegen kurz nach 18 Uhr ist es in Höhe der Kreuzung Steinstraße/ An der Spoy zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen, für die die Polizei Zeugen sucht. Ein 47-Jähriger wurde Zeuge eines handgreiflichen Streits zwischen einer jungen, blonden Frau und einem Mann, offenbar ihr Freund. Als der Zeuge dazwischen gehen wollte, schlug der Mann ihn zu Boden und trat auf ihn ein. Dabei erlitt der 47-Jährige Platzwunden am Kopf. Danach entfernten sich die Frau und der Mann von der Örtlichkeit. Auch eine weitere junge brünette Frau soll an der Örtlichkeit gewesen sein. Der Mann wird beschrieben als klein, blond und bekleidet mit einem blauen T-Shirt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Szene beobachtet haben. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

