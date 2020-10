Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung

26-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

München (ots)

Nach Zeugenhinweisen haben Bundespolizisten nun auch den zweiten Tatverdächtigen, einen 26-jährigen Togolesen, in Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung festgenommen. Die Bundespolizei bittet daher die Medien, die am 3. August 2020 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung (Pressemitteilung Nr. 141) samt Lichtbildern wieder zu löschen. Die Bundespolizei suchte im Auftrag der Staatsanwaltschaft München I auf Beschluss des Amtsgerichtes München im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern nach zwei Tatverdächtigen, welche im Verdacht stehen am 19. Juli 2020 S-Bahnkontrolleure und einen Helfer tätlich angegriffen zu haben. Nachdem Anfang August bereits der erste Tatverdächtige aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt werden konnte (Pressemitteilung Nr. 150), gelang dies nun auch bei dem zweiten Mann. Die Bundespolizei ermittelt gegen beide Tatverdächtige wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

