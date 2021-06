Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Schwarzer Citroen beschädigt

Rees (ots)

Am Mittwoch (10. Juni 2021) zwischen 07:00 und kurz vor 11:00 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Citroen C3 beschädigt, der an der Neustraße geparkt war. Es entstand ein Schaden hinten links an der Stoßstange, an der weißer Fremdlack zurückblieb. Vermutlich hatte der Verursacher hinter dem Citroen geparkt und den Wagen beim Ein- oder Ausparken touchiert. Anschließend setzte er seine Fahrt jedoch fort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Die Polizei Emmerich sucht daher Zeugen des Unfalls, die sich bitte unter 02822 7830 melden. (cs)

