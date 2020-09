Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mayen - Verkehrsunfallflucht in der Bürresheimer Straße (Schaden: 4.000 Euro) - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

In der Nacht vom 14. auf den 15.09.2020, zwischen 20:30 Uhr und 07:00 Uhr, wurde ein in der Bürresheimer Straße in Mayen geparkter schwarzer Renault Megane durch ein unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt. Hauptsächlich war die linke Fahrzeugseite des beschädigten PKW betroffen. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 4.000 Euro. Schadensbild und Spurenlage lassen den Schluss zu, dass ein vermutlich aus Richtung Nettetal (Rieden) kommendes Fahrzeug die Kontrolle verlor und mit dem in Fahrrichtung Nettetal geparkten PKW kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651 8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Andreas Michels, PHK

Telefon: 02651-801-0

Email: pimayen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell