PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebstahl durch falschen Handwerker

Hofheim (ots)

Eschborn: Trickdiebstahl

Freitag, 05.03.2021 10:30 h Eschborn, Schwalbacher Straße 20

Ein unbekannter Täter verschafft sich durch Klingeln an der Haustüre Zutritt zu einem Mehrfamilienwohnhaus. Eine 86-jährige Bewohnerin öffnete ihm die Türe. Unter dem Vorwand einen zurückliegenden Wasserschaden beheben zu müssen und die Wasserleitungen zu überprüfen, gingen sie gemeinsam in ihre Wohnung, von dort in die Küche. Dort drehte er einen Wasserhahn auf. UT gab an, dass alles in Ordnung sei und die Geschädigte den Wasserhahn wieder schließen solle. Dabei wendete sich die Geschädigte von dem unbekannten Mann ab. Diesen Augenblick nutze der Unbekannte ging in den Flur und von dort in ein Nebenzimmer. Dort entwendete er einen Rucksack mit Geldbörse, EC-Karten und Bargeld in vierstelliger Höhe der Geschädigten. Anschließend entfernte er sich aus der Wohnung. Beschreibung: Männlich, ca. 60 Jahre, 178 cm groß, korpulent, ordentliche Kleidung, Arbeitshose/-jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschborn Tel.: 06196-96950.

Eschborn: Sachbeschädigung an PKW

Eschborn, Am Stadtpfad Freitag, 05.03.21, 18:20 h - Freitag, 05.03.21 gg 18:30 h

Eine unbekannte weibliche Person zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertüre des silberfarbenen Skoda. Sachschaden ca. 500 EUR. Täterhinweise: weibliche Person ca. 40 Jahre, 150-160 cm groß, dunkle Haare, helle Jeanshose, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, schwarzer Audi, Hinweise bitte an die Polizeistation Eschborn Tel.: 06196-96950.

Sulzbach: Fahrt unter Drogeneinfluss/BTM Sulzbach, Landstraße 3266/Bahnstraße Samstag, 06.03.21 gg 00:03 h

Ein 20-jähriger Bad Sodener, war mit seinem PKW in Sulzbach unterwegs. Eine Streife der Polizeistation Eschborn konnte die Fahrt beobachten, stellte eine unsichere Fahrweise fest und entschloss sich das Fahrzeug und den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Bei einer anschließenden Kontrolle erbrachte ein freiwilliger Betäubungsmittel-Schnelltest einen positiven Wert auf THC. Der Fahrer wurde mit zur Dienststelle sistiert, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Flörsheim: Trunkenheitsfahrt

Freitag, 05.03.21 gg 22:16 h Flörsheim, Alleestraße

Ein 32-jähriger Hochheimer, war mit seinem PKW in Flörsheim unterwegs. Ein Mitarbeiter der Stadtpolizei Flörsheim konnte die Fahrt beobachten und verständigte telefonisch die Polizei. Bei einer anschließenden Kontrolle erbrachte ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über 2,1 %o. Der Fahrer wurde mit zur Dienststelle sistiert, wo ihm eine Blutprobe abgezweigt wurde.

Kriftel: Verkehrsunfall Sachschaden

Freitag, 05.03.21 gg 14:45 h Kriftel, Landstraße 3011

Ein 63-jähriger Hofheimer und ein 44-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Niedernhausen befuhren in dieser Reihenfolge die Landstraße 3011, hier auch Hattersheimer Straße genannt, in Richtung Hofheim. In Höhe der Gutenbergstraße beabsichtigen beide Fahrer die Kreuzung geradeaus zu passieren. Der Fahrzeugführer aus Niedernhausen bemerkte den verkehrsbedingten Halt trotz grüner Lichtzeichenanlage nicht und fuhr auf den vor ihm fahrenden PKW auf. Es entstand Sachschaden von ca. 6500.- EUR.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell