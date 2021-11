Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Fensterscheibe eingeworfen

Haslach (ots)

Am vergangenen Wochenende ist ein Firmengebäude in der Straße "Am Gerwerbekanal" offenbar mutwillig beschädigt worden. Ein bislang Unbekannter dürfte in der Zeit von Samstag, 17 Uhr bis Montag, 8 Uhr mit einem Feuerlöscher eine Fensterscheibe eingeworfen haben. Die Beamten des Polizeireviers Haslach ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Von einem versuchten Einbruchsdiebstahl sei nach derzeitigem Stand nicht auszugehen. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07832 975920 zu melden.

/pk

