Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Werler Straße

Hamm-Süden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 29. September, wurden sechs Personen auf der Werler Straße leicht verletzt. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 26-jährige Citroen-Fahrerin die Werler Straße in südlicher Fahrtrichtung und musste in der Nähe der Straße "Am Pilsholz" verkehrsbedingt anhalten. Eine 21-jährige Smart-Fahrerin fuhr ihr von hinten auf. Die beiden Fahrerinnen sowie vier Mitfahrerinnen wurden mit Krankenwagen in naheliegende Krankenhäuser gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in südlicher Richtung für ungefähr eine Stunde gesperrt; der Verkehr wurde von der Kreuzung Werler Straße/Richard-Wagner-Straße abgeleitet. Es entstand Sachschaden von zirka 12.000,- Euro. (kt)

