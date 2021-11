Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach, Kirnbach - Übersehen

Wolfach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Kirnbach entstand am Dienstagvormittag ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Dabei fuhr gegen 11:10 Uhr ein LKW-Fahrer auf der Talstraße von Wolfach in Richtung Kirnbach und versuchte in Höhe eines Bergbauwerks in die Einfahrt zu gelangen. Beim Rückwärtsfahren übersah der Scania-Fahrer vermutlich den hinter ihm befindlichen PKW und fuhr auf diesen auf. Verletzt wurden die beiden Insassen des Mercedes glücklicherweise nicht. /sch

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell