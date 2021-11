Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Balg - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte gewaltsam, durch Aufhebeln der Terrassentür, am Dienstag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr in ein Haus in der Straße "Mitteläckerring". Im Inneren durchwühlte der Einbrecher sämtliche Zimmer und entwendete mehrere Uhren. Ob weiterer Diebstahlschaden entstand, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Die Höhe Diebstahlschadens und des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden in Verbindung zu setzen.

/jp

