Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Memprechtshofen - Arbeitsunfall

Rheinau (ots)

Während Arbeiten an einer Maschine kam es heute Morgen in einem Betrieb in der Straße "Maierhof" zu einem Arbeitsunfall. Ein 32-Jähriger kam aus bislang ungeklärter Ursache um kurz vor 8 Uhr mit seiner Hand in eine Hobelmaschine und wurde hierbei verletzt. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung von einem Helikopter ins Klinikum Offenburg verbracht.

