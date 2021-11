Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auffahrunfall

Rastatt (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Straße "Friedrichring", an der Einmündung zur Wilhelm-Busch-Straße, ist am Montagmittag ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 8.200 Euro entstanden. Gegen 13:15 Uhr fuhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer an einer Ampel auf den Anhänger eines abbremsenden Mercedes-Benz auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Pkw-Anhänger musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell