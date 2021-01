Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Schleswig (ots)

Am Donnerstagabend (28. Januar 2021) gegen 18.00 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Supermarkt in der Schleswiger Friedrich-Ebert-Straße.

Ein Kaufhausdetektiv hatte dort nach ersten Erkenntnissen drei Männer beobachtet, die Waren eingesteckt hatten. Als er die Ladendiebe ansprach, holte einer der Männer ein Messer hervor. Die Männer flüchteten und stießen den Kaufhausdetektiv hierbei zur Seite.

Die eingesetzten Polizeistreifen trafen in Tatortnähe zwei Männer an, die der Täterbeschreibung entsprachen. Bei den Personen wurden Gegenstände festgestellt, bei denen es sich nach ersten Erkenntnissen um Stehlgut handelt. Der dritte Tatverdächtige wurde in unmittelbarer Nähe angetroffen, er hatte sich unter einem parkenden Fahrzeug versteckt. Die Männer sind 31, 32 und 26 Jahre alt und wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell