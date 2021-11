Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kind nach Kollision mit Auto leicht verletzt

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten 9-jährigen Fahrradfahrer kam es am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr im Kreuzungsbereich der Louis-Pasteur-Straße zur Moltkestraße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 59-jähriger Renault-Fahrer beim Abbiegen in die Moltkestraße den Jungen auf dem Schutzstreifen übersehen haben. Das Kind stürzte infolge der Kollision zu Boden und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden. /ae

