POL-F: 210822 - 1008 Frankfurt-Innenstadt: Polizei gehen zwei Diebe ins Netz

Frankfurt (ots)

(hol) Am Freitagvormittag nahm die Polizei zwei Diebe in der Schillerstraße auf frischer Tat fest. Beide hatten zuvor an verschiedenen Stellen auf dem Wochenmarkt u.a Standbetreiber bestohlen.

Zivile Beamte der Frankfurter Polizei hängten sich an die Fersen von zwei Männern, die sich auf dem Wochenmarkt in der Schillerstraße bewegten. Die beiden waren einem anderen Polizeibeamten zuvor aufgefallen, weil sie offensichtlich nach Gelegenheiten zum Klauen Ausschau hielten. Daraufhin er hatte seine Kollegen in zivil verständigt. Diese mussten dann auch nicht lange warten: Der erste Verdächtige erkannte ein unverschlossenes Führerhaus eines Transporters, öffnete die Tür und entwendete den darin abgestellten Rucksack des Lieferanten. Noch während er diesen nach Wertsachen durchsuchte, klickten bei ihm die Handschellen. Seinem Komplizen erging es ähnlich: Ihn beobachteten die Fahnder dabei, wie er eine an einem Marktstand hängende Jacke der Betreiberin unbemerkt abtastete. Da sich darin aber offensichtlich nichts Brauchbares befand, stahl er kurzerhand ein danebenliegendes Zigarettenpäcken. Die Freude darüber währte aber auch nur von kurzer Dauer, denn auch ihn nahmen die Zivilfahnder anschließend fest.

Die beiden 30 und 42 Jahre alten Männer haben keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Zudem bestehen zumindest bei dem 41-Jährigen erhebliche Zweifel an seiner Identität. Sie wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell