Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210822 - 1005 Frankfurt-Gallus: Polizei räumt private Veranstaltung

Frankfurt (ots)

(hol) In den frühen Morgenstunden des 21.08.21 räumte die Polizei ein Fabrikgelände im Gallus. Eine dort genehmigte private Veranstaltung war aus dem Ruder gelaufen. Offenbar waren mehr Personen als eingeladen erschienen und der Veranstalter konnte die Massen nicht mehr kontrollieren.

Gegen 03:00 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, dass sich mehrere Gäste einer Party in der Schmidtstraße prügeln würden. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellte sie auf dem Gelände vor dem Veranstaltungsgebäude zwar keine Schlägerei, dafür aber ca. 500 Menschen fest, die zum Teil erheblich alkoholisiert waren. Etwa die Hälfte der Personen flüchtete beim Erblicken der Polizei. Unter der verbliebenen Hälfte herrschte eine aggressive Grundstimmung, die sich sofort auch verbal gegen die Einsatzkräfte entlud. Hintergrund für die Ansammlung war eine private Feier in dem Gebäude, zu der erheblich mehr als die 200 geladenen Gäste erschienen. Als dann ein Einlasstopp durch den Veranstalter verhängt wurde, reagierten zahlreiche Personen aggressiv und blieben stattdessen auf dem Außengelände, um dort ihre eigene Feier anzuhalten. Während für die Veranstaltung im Innenbereich ein Hygienekonzept umgesetzt wurde, konnte davon draußen keine Rede sein. Dies in Verbindung mit der aufgeheizten Stimmung veranlasste die Polizei dazu, das Gelände zu räumen. Die Maßnahmen wurden ununterbrochen kommunikativ durch Lautsprecherdurchsagen begleitet und schlussendlich ohne weitere Vorkommnisse umgesetzt.

