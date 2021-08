Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210820 - 1003 Frankfurt: Einladung zum Pressetermin - Die Stadt Frankfurt am Main und die Frankfurter Polizei nehmen die neue Videoüberwachungsanlage an der Hauptwache in Betrieb

Frankfurt (ots)

(em) Herr Stadtrat Markus Frank und Herr Polizeipräsident Gerhard Bereswill werden

am Dienstag, den 24. August 2021 um 09.00 Uhr, im Polizeipräsidium Frankfurt am Main (Adickesallee 70, 60322 Frankfurt am Main),

gemeinsam den Nutzungsvertrag für die neue Videoüberwachungsanlage an der Hauptwache in der Frankfurter Innenstadt unterschreiben und die moderne Sicherheitstechnik offiziell in Betrieb nehmen.

Zu diesem Anlass möchten wir interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich einladen an dem Pressetermin teilzunehmen.

WICHTIGER HINWEIS:

Es gelten nach wie vor die Hygienevorschriften i.S.d. Corona-Verordnungen. Diese umfassen u.a. das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (OP- oder FFP2-Maske) und das Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 Metern. Ebenso ist das Vorliegen eines negativen Corona-Tests (nicht älter als 24 Stunden) zwingend geboten, unabhängig von einer vollständigen Impfung oder Genesung.

Für die vorgeschriebene Erfassung der Teilnehmenden bitten wir Sie, sich bis Montag, den 23. August 2021 schriftlich unter der E-Mail-Adresse pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de anzumelden. Eine Anmeldung ist für die Teilnahme an den Pressetermin zwingend erforderlich.

Im Polizeipräsidium erfolgt vor dem Pressetermin eine vollumfängliche Kontrolle und Registrierung der Teilnehmenden. Halten Sie hierfür bitte ein gültiges Ausweisdokument sowie Ihre Bescheinigung bereit. Da die Registrierung zeitaufwendig ist, bitten wir darum, sich mit einer entsprechend großzügigen Vorlaufzeit am Haupteingang (Adickesallee 70, 60322 Frankfurt am Main) einzufinden.

Beachten Sie: Im Bereich des Eingangs an der Adickesallee stehen nur begrenzt Besucherparkplätze zur Verfügung. Es wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel bis zur Haltestelle "Miquelallee/Adickesallee/Polizeipräsidium" zu nutzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell