Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Hilden - 2107122

Mettmann (ots)

Am Montagmorgen (26. Juli 2021) ist bei einem Alleinunfall an der Straße "Zum Forsthaus" in Hilden ein 59-jähriger Radfahrer aus Erkrath schwer verletzt worden.

Der Mann war gegen 8:10 Uhr mit seinem Fahrrad über die Straße "Zum Forsthaus" in Richtung Stadtwald gefahren, als er laut eigenen Angaben ohne Fremdeinwirkung mit seiner Hand am Lenker abrutschte, dabei die Kontrolle über sein Rad verlor und zu Boden stürzte.

Hierbei wurde der Erkrather schwer am Arm verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er zur stationären Behandlung aufgenommen wurde.

