Polizei Braunschweig

POL-BS: Ein ruhiger Jahreswechsel 2020/2021

BraunschweigBraunschweig (ots)

Braunschweig 31.12.2020 / 01.01.2021

Die Menschen in Braunschweig blieben weitestgehend zuhause und hielten sich an die aktuellen Beschränkungen.

Am Silvesterabend waren viele Straßen in Braunschweig fast menschenleer, vereinzelt wurden Feuerwerkskörper gezündet. In diesem Zusammenhang kam es zu wenigen kleinen Bränden und Sachbeschädigungen.

Ab Mitternacht wurde im gesamten Stadtgebiet das neue Jahr mit gemäßigtem Silvesterfeuerwerk begrüßt. Vereinzelt konnte die Polizei im Rahmen von Kontrollen nicht zugelassene Pyrotechnik, sogenannte Polenböller, auffinden und sicherstellen. Gegen die Besitzer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Insgesamt war die Stimmung in der Bevölkerung verständnisvoll und kooperativ, Gewalt- und Körperverletzungsdelikte blieben im Rahmen dieses Silvestereinsatzes auf Braunschweigs Straßen aus.

