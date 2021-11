Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Zierolshofen - Versuchter Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Dienstag in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 19.45 Uhr in eine Wohnung einzubrechen. Jedoch gelang es dem Unbekannten nicht, die Tür des Anwesens in der Straße ´Garteneck´ aufzuhebeln. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegen.

/jv

