Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Kollision bei Abbiegevorgang

Kehl (ots)

Ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend. Ein 41-Jähriger befuhr hierbei die Weststraße in Richtung Süden, als er gegen 19 Uhr nach links in eine dortige Einmündung abbiegen wollte. Gleichzeitig wurde der BMW-Fahrer von einen 31-jährigen Audi-Fahrer überholt, sodass es zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Beide Autofahrerfahrer erwartet nun ein Bußgeld.

