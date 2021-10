Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: Aktualisierte Fassung! +++ Pressemitteilung der Stadt Göttingen+++, Blindgänger: Bombenfund am Weender Tor, Bürgertelefon eingerichtet

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (dk) - Bei Bauarbeiten am Weender Tor in Göttingen wurde am frühen Vormittag des 7. Oktober 2021 ein Bombenblindgänger aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Die 5-Zentner-Bombe wird zur Minute vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) untersucht. Zur Sicherheit der Bevölkerung ist ab sofort ein 1.000-Meter-Radius um die Fundstelle herum zu evakuieren. Die Bevölkerung wird gebeten, diesen Bereich umgehend zu verlassen. Informationen gibt es im Bürgertelefon unter 0551/7075100 sowie im Live-Blog unter goe.de/bombenverdacht.

