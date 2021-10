Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (370/2021) Vermutlich Krankheitsfall: Forstarbeiter stirbt im Wald bei Herzberg

Göttingen (ots)

Herzberg, Waldgebiet hinter der Andreasberger Straße Dienstag, 5. Oktober 2021, gegen 19.20 Uhr

HERZBERG (jk) - In einem Waldgebiet bei Herzberg (Landkreis Göttingen) ist am Dienstagabend (05.10.21) gegen 19.20 Uhr ein Forstarbeiter mit seinem mit Holzstämmen beladenen LKW von einem Waldweg abgekommen und eine mehrere Meter tiefe Böschung hinabgefahren. Das Fahrzeug kippte wenig später auf die Seite und blieb liegen. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden. Erste Ermittlungen deuten auf einen Krankheitsfall als Unfallursache hin. Der Leichnam des Getöteten sowie auch die Unfallstelle wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell