Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (368/2021) LKW-Unfall auf der B 446 - Mit Kalk beladener Tanklaster kommt von der Straße ab, Fahrer leicht verletzt, Bundesstraße ab 14.00 Uhr vermutlich mehrere Stunden voll gesperrt

Göttingen (ots)

Bundesstraße 446 zwischen Billingshausen und Reyershausen Dienstag, 5. Oktober 2021, gegen 08.35 Uhr

BOVENDEN (jk) - Auf der B 446 zwischen Billingshausen und Reyershausen (Landkreis Göttingen) ist am Dienstagmorgen (05.10.21) gegen 08.35 Uhr ein mit Kalk beladener Tanklaster in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn von der Straße abgekommen. Die Unfallursache ist zurzeit noch unklar. Der Auflieger blieb bei dem Geschehen unversehrt. Ladung trat nicht aus. Der 24 Jahre alte Fahrer aus Hamburg erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Für die komplizierte Bergung des Fahrzeuges wurde eine Spezialfirma angefordert. Nach derzeitigem Stand sollen die Arbeiten an der Unfallstelle gegen 14.00 Uhr beginnen. Ab diesem Zeitpunkt ist die B 446 zwischen Billingshausen und Reyershausen vermutlich für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Der entstandene Gesamtschaden beträgt nach einer ersten vorläufigen Schätzung etwa 70.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell