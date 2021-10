Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Bäckerei

Gronau (ots)

Bargeld erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Bäckerei in Gronau. Das Geschehen an der Vennstraße ereignete sich zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 05.05 Uhr. Um in das Innere zu gelangen, brachen die Täter eine Eingangstür auf. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

