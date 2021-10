Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Keller aufgebrochen

Gronau (ots)

Ob die Einbrecher Beute machten ist unklar. Am Montagnachmittag entdeckte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Gronau, dass mehrere Kellerräume aufgebrochen wurden. Zeitlich eingrenzen ließ sich die Tat am Kurt-Schumacher-Platz nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

