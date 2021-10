Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autospiegeldiebstähle am Friedhof

Ahaus (ots)

Gleich fünf Spiegel hat ein Dieb am Freitagmorgen in Ahaus am Friedhof entwendet. An zwei Fahrzeugen beide, an einem Wagen nur einen Spiegel. Mutmaßlich ist er am sechsten gescheitert. Versucht hatte er es aber: Blut verriet sein Handeln. Geklärt haben sich die Taten schnell. Ins Visier geriet ein 53 Jahre alter Mann. Zeugen hatten, bevor die Diebstähle bekannt waren, einen Mann gemeldet, der am Friedhof auf einer Sitzbank liegen würde. Polizeibeamte fanden bei seinen Sachen das Diebesgut.

