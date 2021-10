Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Geparkten Wagen angefahren

Reken (ots)

Böse Überraschung für eine Autofahrerin in Reken: Als die Frau zum Parkplatz Neue Mitte kam, fand sie ihren weißen VW beschädigt vor. Zu dem Unfall kam es zwischen Sonntag, 16.15 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr. Der Verursacher hatte sich entfernt - zurück blieb ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

