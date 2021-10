Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Borkenwirthe - Durch Fenster in Wohnhaus gestiegen

Borken (ots)

In ein Wohnhaus eingedrungen sind Unbekannte am Montag in Borken-Borkenwirthe. Die Täter hatten ein auf Kipp stehendes Fenster genutzt, um in das Gebäude am Wansingsweg einzudringen. Die Einbrecher durchsuchten das Innere und stahlen nach ersten Erkenntnissen ein Schmuckstück. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

