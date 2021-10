Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Portemonnaie aus Kofferraum entwendet

Borken (ots)

Eine für ihn passende Gelegenheit genutzt hat ein Dieb am Samstag in Borken: Die Kundin eines Verbrauchermarktes an der Otto-Hahn-Straße war auf dem Parkplatz gerade dabei, ein Kind auf dem Rücksitz ihres Wagens anzuschnallen. In dieser Zeit entwendete ein Unbekannter ihre Geldbörse, die im geöffneten Kofferraum lag. Die Tatzeit liegt zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

