POL-BOR: Heiden - Diesel aus Bagger gestohlen

Heiden (ots)

Kraftstoffdiebe haben in der Nacht zum Samstag in Heiden den Tank eines Baggers angezapft. Zu der Tat kam es auf einer Baustelle im Außenbereich. Diese liegt zwischen Heiden und Dorsten an der Leblicher Straße unweit der BAB A 31. Die Täter hatten den Tankdeckel aufgebrochen und circa 300 Liter Diesel entnommen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

