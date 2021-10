Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Von der Fahrbahn abgekommen

Borken (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro stellen die Bilanz eines Unfalls dar, zu dem es am Montag in Borken gekommen ist. Eine 19-Jährige befuhr gegen 08.00 Uhr die Leitingsstiege in Richtung Burlo. Dort kam die Borkenerin über die Gegenfahrbahn nach links auf den Grünstreifen, steuerte gegen und kam rechts von der Fahrbahn ab. Sie überschlug sich mit ihrem Fahrzeug auf dem angrenzenden Acker. Die Fahrerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

