Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Reifen und Batterie abmontiert

Borken (ots)

Unbekannte haben in Borken von einem parkenden Wagen die Bereifung samt Stahlfelgen abmontiert. Zudem bauten die Täter die Fahrzeugbatterie aus. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Freitag, 10.35 Uhr, und Montag, 09.40 Uhr, auf einem Parkplatz an der Straße Pröbstinger Busch am dortigen Kletterwald. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

