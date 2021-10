Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Diebe suchen Baustellen heim

Borken (ots)

Werkzeug und Maschinen haben Unbekannte am Wochenende in Borken-Weseke gestohlen. Das Geschehen spielte sich am Webschützenweg ab: Die Täter brachen dort insgesamt vier Baustellen Container auf. Zur Beute zählen mehrere Bohrmaschinen, zwei Baustellenradios, zwei Lichtstrahler, ein Ladegerät, mehrere Trennschleifer, ein Quirlrührwerk und eine Stichsäge. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

