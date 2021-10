Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Unbekannter kommt von Straße ab

Schöppingen (ots)

Als die Polizei an einer Unfallstelle am Samstagmorgen in Schöppingen eintraf, war die Feuerwehr bereits damit beschäftigt, Erdreich von der Straße und dem angrenzenden Radweg zu entfernen. Zeugen hatten die Einsatzkräfte in den Morgenstunden alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte in der Nacht ein Unbekannter die L570 aus Richtung Schöppingen kommend in Richtung Leer befahren. Ausgangs einer Linkskurve kam dieser nach links von der Straße ab, driftete in den Graben sowie auf einen Radweg und kollidierte dabei mit einem Leitpfosten. Mutmaßlich konnte der Fahrer seinen Wagen nicht selbstständig aus der misslichen Situation befreien: Ein Zeuge hatte gegen 03.10 Uhr beobachtet, wie mit Hilfe eines weißen Kastenwagens das vermutlich nicht unerheblich beschädigte Unfallfahrzeug auf die Straße gezogen wurde. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizei bittet den Helfer sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

