Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorroller und Pkw kollidieren

Borken (ots)

Schwer verletzt kam der Fahrer eines Motorrollers am Sonntag nach einem Unfall in Borken ins Krankenhaus. Ein 21-Jähriger hatte gegen 20.35 Uhr die Bocholter Straße befahren. Als der Borkener mit seinem Wagen nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Motorroller des 21-Jährigen: Der Borkener war auf der Bocholter Straße in Richtung Butenwall unterwegs und hatte gerade angesetzt, um den abbremsenden Autofahrer zu überholen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

