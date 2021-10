Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Kollision leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat die Insassin eines Autos am Sonntag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 41-jährige Bocholterin wollte gegen 14.45 Uhr mit ihrem Wagen von der Hammersenstraße nach links auf die bevorrechtigte Werther Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 79-Jährigen: Der Bocholter hatte die Werther Straße in Richtung Westfalenstraße befahren. Die verletzte 77-jährige Bocholterin im Wagen des 79-Jährigen wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem Unfall kam es zu einem Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

