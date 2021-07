Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Autofahrer weicht Tier aus und prallt gegen Felswand - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Weil er einem Tier ausgewichen sein will, ist am Donnerstagmorgen, 29.07.2021, gegen 07:30 Uhr, ein 25-jähriger Autofahrer auf der K 6551 zwischen Ay und Indlekofen gegen eine Felswand geprallt. Er erlitt dabei leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach der Kollision mit dem Felsen wurde das Auto umgeworfen und blieb auf der Seite liegen. Dieses wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei ca. 20000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell