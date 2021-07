Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Quad touchiert Fußgänger - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Quad und einem Fußgänger kam es am Donnerstag, 29.07.2021, kurz vor 17:00 Uhr, auf der Zufahrt zur Kolpingbrücke in WT-Waldshut. Um an den in Richtung Tiengen im Stau stehenden Fahrzeugen vorbeizukommen, soll ein 28-jähriger Mann auf dem Gehweg gefahren sein. Mit seinem Quad berührte er einen dort laufenden 15-jährigen Jugendlichen leicht am Fuß. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell