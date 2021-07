POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.07.2021.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.07.2021.

Einbruchdiebstahl in einen Rohbau.

Salzgitter, Bad, Vöppstedter Weg, 10.07.2021, 18:00 Uhr-11.07.2021, 12:00 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter einen widerrechtlichen Zugang in den verschlossenen Kellerraum des Rohbaus und erbeuteten im weiteren Tatverlauf elektronische Geräte. Insbesondere kam es zu einem Diebstahl von Arbeitsgeräten. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2.500 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 zu richten.

Täter drangen unter Gewaltanwendung in einen Kiosk ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Heckenstraße, 14.07.2021, 00:30 Uhr.

Über eine Außendachwand gelangten die Täter in das Innere des Kiosk und hebelten im Tatverlauf weitere Behältnisse auf. Bei der Tat wurde Bargeld erbeutet. Es entstand ein Schaden von knapp 700 Euro. Die Polizei in Salzgitter-Lebenstedt bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/18970 zu melden.

