Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Audi zurückgelassen

Unfall auf Kreisverkehr

Gescher (ots)

Zeugen meldeten in der Nacht zum Sonntag einen verunfallten grünen Audi auf der Mittelinsel eines Kreisverkehrs in Gescher. Beide Airbags hatten ausgelöst, der Unterbodenschutz war abgerissen, mutmaßlich als der Wagen ein Verkehrszeichen erfasst hatte. Auch ein Außenspiegel hatte die Kollision nicht überstanden: Er lag beschädigt an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Unbekannter die Bundesstraße 525 aus Richtung BAB A31 in Richtung Winterswijk befahren und war auf dem Kreisverkehr B 525 / L 608 / K44 über den Erdwall der Verkehrsanlage gefahren. Erkannt werden möchte der Fahrer offensichtlich nicht. Sämtliche Individualmerkmale waren entfernt worden: Die Kennzeichen waren weg, der Kennzeichenschriftzug der Umweltplakette abgekratzt. Der Wagen wurde sichergestellt. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell