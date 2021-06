Polizei Aachen

POL-AC: 21- Jähriger im Hausflur überfallen - Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest

Stolberg (ots)

Gestern Nachmittag (24.06.2021) gegen 14.45 Uhr meldeten Zeugen einen Überfall auf einen 21- jährigen Mann im Hausflur eines Hauses in der Würselener Straße. Zwei zunächst flüchtige männliche Tatverdächtige hatten ihr Opfer mit einem messerähnlichen Gegenstand schwer an einem Bein verletzt. Der Verletzte musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. In Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte ein dringend tatverdächtiger 20 - jähriger Stolberger festgenommen werden; er wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen läuft weiter. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell