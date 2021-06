Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannter Jugendlicher versucht Geldbörse zu erpressen - Polizei sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

Gestern Abend (24.06.2021) gegen 23.20 Uhr versuchte ein unbekannter Jugendlicher am Eschweiler Busbahnhof, in der Nähe des dortigen Kiosks, einen 24- jährigen Passanten auszurauben. Der Tatverdächtige zeigte einen Schlagstock vor und verlangte die Herausgabe der Geldbörse. Als der Geschädigte sich jedoch weigerte, flüchtete er, ohne Beute gemacht zu haben, in Richtung "Liebfrauenschule". Laut Zeugen ist der Verdächtige ca. 16 - 17 Jahre alt und ca. 1,70 m groß und hat dunkle Haare. Er trug eine dunkelblaue/schwarze Jacke mit Kapuze. Zudem führte er eine schwarze Adidas- Umhängetasche und eine gelbe Tüte mit sich. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-33301 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (bg)

