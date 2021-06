Polizei Aachen

POL-AC: Pkw prallt gegen einen Baum - Zwei Schwerverletzte

Moschau/Imgenbroich (ots)

Am gestrigen Abend (23.06.2021, 21 Uhr) kam ein Pkw in einer Linkskurve der Straße "Hengstbrüchelchen" zwischen Imgenbroich und Mützenich aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchbrach einen Zaun und prallte gegen einen Baum. Zeugen informierten den Rettungsdienst und die Polizei. Nach notärztlicher Behandlung am Unfallort brachten Rettungswagen den schwer verletzten 30- jährigen Fahrer und seinen ebenfalls schwer verletzten 24- jährigen Beifahrer in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme fanden die Polizisten im stark beschädigten Fahrzeug mehrere leere Dosen und Flaschen alkoholischer Getränke. Da der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestand, wurde eine Blutprobe bei dem 30- jährigen Stolberger angeordnet. Weiterhin ist dieser nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Pkw wurde als Beweismittel sichergestellt. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell