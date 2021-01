Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitagabend kam es auf dem Gildehauser Weg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer war gegen 19.30 Uhr mit seinem vermutlich schwarzen Pkw in Richtung Gildehaus unterwegs. Dabei stieß er gegen einen am Straßenrand geparkten Audi. Durch den Aufprall wurde der Audi gegen einen vor ihm abgestellten Golf geschoben. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

