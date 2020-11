Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Fahrraddiebstahl am Bahnhof; Auto verkratzt; Taschendiebstahl

DillenburgDillenburg (ots)

Wetzlar - Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrraddiebstahls von Montag, 09. November. Das schwarze Cube Touring Herrenfahrrad im Wert von 300 Euro stand seit 04.45 Uhr gesichert mit einem Spiralschloss am Fahrradunterstand des ZOB in der Willy-Brandt-Straße. Als der Besitzer um 14 Uhr zurückkehrte war sein Rad weg. Hinweise zu dem Diebstahl oder auch zum Verbleib des Tourenrades bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 6441/9180.

Wetzlar - Auto verkratzt

Der lange waagerechte Kratzer auf der Beifahrerseite bedeutet einen Schaden von mindestens 500 Euro. Der betroffene schwarze Nissan stand zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Donnerstag und 16.30 Uhr am folgenden Montag, 09. November, auf einem Parkplatz an der Lahninsel. Die Polizei Wetzlar ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06441 9180.

Wetzlar - Taschendiebstahl

Als sie ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, stellte die 59 Jahre alte Frau fest, dass die Geldbörse nicht mehr im Rucksack war. Den Rucksack hatte sie während des Einkaufs auf dem Rücken getragen. Den Zugriff des mutmaßlichen Diebes hatte die Dame nicht bemerkt. Der Taschendiebstahl war am Montag, 09. November, zwischen 13.45 und 14.20 Uhr im Lidl-Markt in der Westendstraße. Der Täter erbeutete einen braunen Ledergeldbeutel mit Ausweis, Führerschein, EC-, Kredit- und Versichertenkarten und eben Bargeld. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Wetzlar, Tel. 06441 918 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell