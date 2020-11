Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Tödlicher Verkehrsunfall in Ehringshausen-Daubhausen

DillenburgDillenburg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Ehringshausen-Daubhausen - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Montag, 09. November, starb ein 31 Jahre alter Mann aus Lettland bei einem Verkehrsunfall. Ein Gespann aus dreiachsiger landwirtschaftlicher Zugmaschine mit Arbeitsanhänger kam beim Abbiegen von der Straße ab und rutschte eine Böschung hinunter. Der Sonderanhänger kippte um und erfasste den vom Beifahrersitz der Zugmaschine ins Feld geschleuderten Mann. Der 29-jährige, ebenfalls aus Lettland stammende Fahrer erlitt einen Schock. Bei ihm ergaben sich keine Anhaltspunkte für einen Alkohol- oder Drogeneinfluss. Der Unfall ereignete sich gegen 15.35 Uhr auf einem geteerten Wirtschaftsweg in der Feldgemarkung Daubhausen. Das Gespann fuhr von Greifenthal nach Daubhausen. An der Einmündung dieses Wirtschaftsweges zur Friedhofsstraße bog der 29-jährige Fahrer nach links ab. Es handelt sich dabei um eine scharfe, leicht abschüssige Kurve. Die Staatsanwaltschaft in Wetzlar ordnete zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalls die Hinzuziehung eines Gutachters sowie die Sicherstellung der Fahrzeuge und eine Sicherheitsleistung bei dem Fahrer an, der nach den ersten Ermittlungen nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins für das gefahrene Gespann ist.

Uwe Braun, Oberstaatsanwalt

Martin Ahlich, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell